القومى للمرأة يهنئ ماهى عبد اللطيف لفوزها بعضوية الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى السفيرة ماهى عبد اللطيف لفوزها بعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى حيث حققت أعلى الأصوات، وذلك فى الانتخابات التى عقدت خلال اجتماع وزراء خارجية المنظمة.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالفوز الكبير والمستحق للسفيرة ماهى عبد اللطيف وتحقيقها اعلى الأصوات فى الانتخابات مما يعكس قدراتها الكبيرة وامكاناتها التى أهلتها لهذا النجاح ، مؤكدة أنها صاحبة تاريخ طويل وحافل بالجهود والإنجازات فى ملف حقوق الإنسان، وهى نموذج مشرف للمرأة المصرية ، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

تجدر الإشارة إلي أن السفيرة ماهى عبد اللطيف شغلت على مدى السنوات أكثر من موقع ذى صلة بـ حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وبمنظمة الوحدة الأفريقية وبوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين(الأونروا)، وعملت بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وتولت منصب نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان لعدة سنوات ثم مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية وذلك بعد عملها كسفيرة لمصر فى كل من النرويج وايسلندا.



