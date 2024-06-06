قرار عاجل قبل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بيانًا بشأن إجراء تعديل في مواعيد عمل الخط الثالث للمترو بسبب مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.

وأضافت الشركة، "شجع المنتخب المصري في مواجهته ضد بوركينا فاسو في ستاد القاهرة الدولي".

وأوضحت: استقل الخط الثالث الأخضر للوصول إلى محطة الاستاد في أسرع وقت واللحاق بالمباراة، زودنا ساعات العمل حتى الساعة واحدة صباحًا وتوفير قطار كل 4 دقائق ونصف.

وتابعت: "اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق".