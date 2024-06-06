شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يونيو.. بدء محاكمة عصام صاصا فى اتهامه بتعاطى المخدرات ودهس عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم الخميس، جلسة 12 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

وكانت نيابة العمرانية أحالت عصام صاصا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

أصدرت نيابة العمرانية فى وقت سابق قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، فى واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائرى بالطالبية.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى بشأن إيجابية تعاطى عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجنى عليه وقتله عن طريق الخطأ.

كشف تقرير الطب الشرعى الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعى الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره فى قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائرى، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة فى واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطى المواد المخدرة والتى يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.