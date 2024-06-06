شكرا لقرائتكم خبر عن الأسئلة المتوقعة فى امتحان الكيمياء لغات لطلاب الثانوية العامة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون الخليج 365، بثًا مباشرًا، للمراجعة النهائية لـ مادة الكيمياء (لغات)، وذلك استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، التى تبدأ 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد فى وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

وتتضمن المراجعة النهائية لـ مادة الكيمياء، شرحًا لأهم أجزاء المنهج ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان فى مختلف فصول المادة، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمناهج الدراسية والاستعداد لأداء الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان طلاب الثانوية العامة فى مواد الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، يشمل 46 سؤالًا فى كل مادة من هذه المواد، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ" 46 سؤالًا فى 3 ساعات، ومخصص لكل مادة 60 درجة.