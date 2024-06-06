شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بسرعة إنهاء أعمال إصلاح خط مياه شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح عطل خط المياه قطر 700 مم بشبين القناطر، وتكثيف نقاط تمركز سيارات المياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قد أعلنت ، قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك لحدوث كسر بخط المياه قطر 700 مم المغذي لتلك المناطق.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بكافة المناطق المتأثرة من الانقطاع.