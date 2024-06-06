شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحة أفريقيا يوصى بالعمل على القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر صحة افريقيا، خلال ختام فاعليات المؤتمر اليوم بالقاهرة، إننا ناقشنا التحديات الصحية التى تواجه القارة الأفريقية، واعتمدنا بعض التوصيات المهمة وذلك بهدف حصول كل مواطن أفريقى بحلول عام 2036 على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وذات جودة والقضاء على الأمراض المتوطنة والمعدية وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.



ممثل منظمة الصحة العالمية السابقة

وأهم التوصيات هي:

1.تقديم الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى على الموافقة على وضع المؤتمر تحت رعايته وحضور رئيس مجلس الوزراء فعاليات افتتاح المؤتمر، الأمر الذى يعطى دفعة كبيرة لنجاح المؤتمر.

2. تقديم الشكر لمصر على استضافة هذا الملتقى الهام للعام الثالث على التوالي ويضم كافة شركاء الرعاية الصحية.

3. التأكيد عى العمل والتنسيق والتعامل بين الدول الأفريقية من أجل حل المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية.

4.متابعة فعاليات مبادرة صحة أفريقيا والتي تم توقيعها في النسخة الأولى من المؤتمر في يونيو 2022.

5.دعم مؤسسات الصحة العامة والتوسع في انتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدعيم فرق العمل بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الافريقى.

6.متابعة العمل على القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى والذى يعانى منه أكثر من 80 مليون مواطن بالقارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والاتحاد الأفريقى.



د طارق صلاح استاذ الفم والاسنان جامعة القاهرة

7.تعزيز التعاون في مجال صحة الأم والطفل عن طريق تبادل الخبرات بين شمال القارة وجنوبها وغربها، وكذلك تبادل خبرات أطباء الأطفال، ودعم البحوث العلمية في هذا المجال.

8.الدعوة الى اصدار استراتيجية قارية لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية والبيانات الرقمية في المجال الطبي.

9. الأخذ بعين الإعتبار ندرة الأطباء في الأماكن النائية.

10. اطلاق قاعدة بيانات الكترونية موحدة تربط بين كل الدول الأفريقية لتيسير التعاون القارى للربط بين البيانات والمعلومات في القارة الأفريقية في المجال الصحى.

11. إطلاق نظام موحد لادارة المنشات الصحية، واتاحة المعلومات والبيانات في القطاع الصحى.



د ايناس شلتوت ود غادة قزامل

12 . عقد بعض الدورات التدريبية وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

13. اصلاح وتجديد نظم التعليم الطبي وتفعيل التعاون لتجديد وتطوير المناهج الطبية، والإعتراف المتبادل بينهم.

14. الالتزام بالتعاون ومنح الأولوية لابناء القارة الأفريقية في أى تعاون خارجى .

من جانبه قال لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، انه تم الاتفاق على ان يعقد المؤتمر القادم 2025 بعد عيد الأضحى.

يذكر، أن مؤتمر صحة افريقيا Africa Excon، عقد في الفترة من 3 الى 6 يونيو بأرض المعارض بالقاهرة ، باستعراض اهم التحديثات التي تواجه القارة الافريقية وبمشاركة جميع القطاعات الطبية الحكومية والخاصة.

