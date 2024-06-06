حدث في 8ساعات| رسالة عاجلة للمصريين بالسعودية.. والأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس، العديد من الأحداث الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، وفقا لمصدر رفيع المستوى، فأن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة، ورئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الخارجية توجه رسالة عاجلة للمصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية أنه في إطار جهودها لمتابعة الإجراءات الخاصة بأداء المواطنين المصريين لمناسك فريضة الحج، بالتعاون مع سلطات المملكة العربية السعودية المختصة، فقد تلاحظ أن أعداداً كبيرة جداً من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح.

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طواريء.. حملات تفتيش وإلغاء إجازات للبيطريين والعاملين بالمجازر

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، درجة الاستعداد القصوى، بجميع الإدارات والهيئات التابعة لها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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تشغيل الأطفال ووظائف للشباب.. وزير العمل يلتقي نظيره التركي

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وزير العمل التركي، ولد وداد ايشيق هان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام، في جنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.

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حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر: شديد الحرارة وشبورة ورياح بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 7 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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السياحة: استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير السياحة الاستشفائية – تفاصيل

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كمتحدث في الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان "توحيد الجهود: التكامل بين الجهات المعنية لإنشاء نموذج فعال للسياحة الصحية في مصر"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي

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مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال أيام

كشف مصدر رفيع المستوى، أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة

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القائد العام للقوات المسلحة يلتقي منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكجيرك، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا

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رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

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أول تعليق من هيئة الأنفاق بشأن تعطل السلالم المتحركة والمصاعد بالمترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص توقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.

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