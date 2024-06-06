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الزراعة توضح موقف مصر من الاكتفاء الداجني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد سعد، مدير الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الاستثمار في مجال الدواجن آمن ومربح، مشيرا إلى أن هناك 22 شركة إنتاج دواجن بالصين تبحث تعزيز التعاون مع مصر في مجال إنتاج الأعلاف.

وأضاف الدكتور محمد سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الشركات الصينية جاءت لمصر لبحث سبل الاستثمار؛ بسبب المناخ الآمن والمثمر.

وتابع الدكتور محمد سعد: هناك دعم كامل من القيادة السياسية لتعزيز الإنتاج الداجني والحيواني، معلقا: لدينا اكتفاء ذاتيا في قطاع الدواجن، خاصة أن هناك إقبال من المستثمرين عليه؛ باعتباره استثمارا مربحا وآمنا.

واختتم الدكتور محمد سعد: تم حل مشكلات الأعلاف التي سببت أزمة كبيرة في الأسعار لمصنعات الدواجن كافة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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