مصطفى بكري: تغيير 18 وزيرًا ودمج وزارات.. وهذا موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية فور إعلان تشكيلها، ثم التقدم ببرنامجها لمجلس النواب، على أن يتم دراسة البرنامج وبلورته في تقرير يعرض على المجلس ومن ثم إصدار القرار النهائي فيه.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن رئيس الحكومة سينهي مقابلاته مع الوزراء الجدد، ثم عرضها على رئيس الجمهورية ومن ثم اتخاذ القرار، وعرض التشكيل على البرلمان في أثناء 20 يومًا.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التغيير الوزاري، بشكل عام، سيكون هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، وتغيير نحو 18 وزيرا، وإنشاء بعض الوزارات الجديدة.

وقال بكري، أن تشكيل الحكومة الجديد سيكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه قد يكون إعلان التعديل الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حركة المحافظين أيضا قد تصدر قبيل عيد الأضحى المبارك، وهذا قد يكون يوم الخميس المقبل.