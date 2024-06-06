شكرا لقرائتكم خبر عن الجوهر: مشروع مسرح عبادي الجوهر أكبر تكريم في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان عبادي الجوهر مشروع "مسرح عبادي الجوهر"، وتضمت الزيارة جولة شاملة على أرجاء المشروع والاطلاع على التفاصيل الهندسية والإنشائية، برفقة طاقم المهندسين الذين عملوا على المشروع.



الفنان عبادي الجوهر



الفنان عبادي الجوهر



الفنان عبادي الجوهر



الفنان عبادي الجوهر

وأعرب الجوهر عن فخره وسعادته بالمشروع الذي يحمل اسمه بمسقط رأسه جدة، مستذكرا أولى خطواته في المجال الفني وصعوبات البدايات التي واجهته، مؤكدا أن المشروع هو أكبر تكريم في حياته وأنه سيظل في ذاكرته إلى الأبد.

من جانبه علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ على الزيارة ونشر مقطع فيديو للفنان عبادي الجوهر على حسابه الرسمي على منصة X، قائلا: "الحمد لله نحن في عهد مبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتم فيه تكريم الرموز السعودية في كل مجال، سعيد بمسرح الفنان الكبير الموسيقار الدكتور عبادي الجوهر ويستاهله، الآن لدينا مسرح لطلال مداح ومسرح لمحمد عبده ومسرح لأبو بكر سالم ومسرح لعبادي الجوهر والقادم أجمل".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مسرح عبادي الجوهر على مساحة تقارب 80 ألف متر مربع ، ومتبقى على الإنتهاء من المشروع أقل من 27 يوما.