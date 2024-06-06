شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة بالصحة العالمية: اعتماد المنشآت الصحية يحسن جودة الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريهام الأسدى مستشار في سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية، خلال جلسة نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال مؤتمر صحة أفريقيا، إن الاعتماد مهم للمنشآت الصحية لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير النظم الصحية في أفريقيا، موضحة، إن الاعتماد يحسن الرعاية الصحية الأولية على مستوى القارة الافريقية.

وأضافت، إن الجلسة كانت تركز على الاعتماد وهم لهم دور مهم في منظمة الصحة العالمية، وكان الدكتور أحمد طة على رأس المجموعة بمنظمة الصحة العالمية، وإصدار دراسات عن حقوق المرضى، والاشراف على المؤسسات الصحية، في اطار جودة الرعاية الصحية لتدريب الكوادر على مستوى مصر، مشيرة إلى أن أهم التوصيات أن يكون لنا دور في الدول الأفريقية .

وأوضح الدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن شعوب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتأثر نسبيا بمخاطر سلامة الرعاية الصحية وهو ما يتضح من الاحصائيات التي تشير إلى تسبب في وفاة 2.6 مليون حالة بهذه الدول، فضلا عن تعرض ما يقرب من 1 من كل 10 مرضى للأذى أثناء تلقيهم للرعاية الصحية، وهو ما يترجم إلى أكثر من 3 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم سنويا، مؤكدا، إن أكثر من نصف هذا الضرر يمكن الوقاية منه من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقا لمعاييرالجودة.

وأوضحت الدكتورة ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس ادارة الهيئة، أن الجانب الرقابي للهيئة، والذي يشكل أحد جناحي شعار هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، يعد خدمة هامة تقدمها الهيئة بعد منحها الاعتماد للمنشأة الصحية لضمان استدامة نظم الجودة، وهي ميزة تنفرد بيها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كجهة اعتماد متخصصة في الرعاية الصحية.



يذكر، إن الجلسة النقاشية أدارها الدكتور منذر لطيف، المستشار الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجودة والسلامة.