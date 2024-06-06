شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تشيد بجهود مصر للطيران فى نقل حجاج كوناكرى للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أمادو أوري باه رئيس وزراء دولة غينيا وكل من وزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الدينية بدولة غينيا بدور الناقل الوطني مصر للطيران في نقل حجاج كوناكري مباشرة إلى الأراضي المقدسة لهذا العام؛ وذلك بعد غياب 12 عامًا عن السوق الغيني.

وتمت الإشادة بدور الناقل الوطني خلال الإحتفال الذي تم لتوديع أفواج الحج الرسمي بدولة غينيا من مطار كوناكري إلى مطار المدينة المنورة خلال سفرهم علي متن رحلات مصرللطيران، بحضور كل من سفراء مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بغينيا ولفيف من كبار المسئولين بالدولة، حيث أعرب عن سعادتهم بعودة مصرللطيران إلى السوق الغيني، كما أشادوا بمستوي الخدمة المتميزة التي تقدمها مصر للطيران لنقل حجاج كوناكري على أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9 Dreamliner ، وكذلك دور الشركة الوطنية في تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قد فازت بمناقصة عالمية لنقل 15 ألف حاجا من حجاج دولتي غينيا ومالي علي متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة في مرحلة الذهاب التي تستمر حتي 7 يونيو الحالي، وبالمثل في مرحلة العودة التي من المقرر أن تبدأ في 22 يونيو الجارى.