شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك بجلسة خاصة عن دعم صحة المرأة بمؤتمر صحة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مؤتمر صحة أفريقيا جلسة خاصة عن صحة المرأة والطفل، بحضور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، وممثلى منظمة الصحة العالمية، وعدد من المهتمين الافارقه، ومؤسسات المجتمع المدنى، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق.



د نيفين القباج وزيرة التضامن

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يجب أن يتعاون الجميع من جميع القطاعات أجل دعم صحة المرأة، ودعمها أيضا من جميع الجوانب الأخرى بتضافر جميع الجهات، من أجل صحة المجتمع، موضحة إنه يجب ان تتوافر المياة النظيفة والتعليم وتوفير المتطلبات الضرورية لصحة المراة.



د نيفين القباج

واستعرضت انجازات الوزارة بالتعاون مع الوزارت الأخرى، مضيفة، أن الصحة ليست مسئولية وزارة الصحة فقط ولكن مسئولية جميع الوزارت الأخرى، مشيرة الى أهمية مبادرة حياة كريمة ومبادرة الــ 1000 يوم الذهبية الأولى من عمر الطفل بالتعاون مع المجتمع المدى ومبادرة صحة المرأة للوقاية وعلاج سرطان الثدى.



د نيفين القباج وزيرة التضامن

من جانبه قال الدكتور محمد عفيفى المستشار الاقليمى لصحة المرأة بمنظمة الصحة العالمية، إننا نتبنى المنظور الأوسع لصحة المراة، موضحا، إن المنظمة عقدت ورشتى عمل الأولى عن تاثير منتجات التبغ على صحة المرأة، وورشة أخرى عن سرطانات النساء، ولا ندعم صحة المراة الإنجابية فقط، ولكن جميع الجوانب والمشاكل التي تتعلق بصحة المرأة.