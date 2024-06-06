شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد المجري: نسعى إلى ضح كثير من الاستثمارات الجديدة والتعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارتون ناجي، وزير الاقتصاد القومي في المجر، إن الدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قام بزيارة للمجر برفقة كبار المسئولين ورجال الأعمال، والتي من خلالها تناولوا عددًا من المحادثات الثنائية مع كثير من المسئولين ورجال الأعمال وكانت المحادثات مثمرة للغاية، حيث تم تناول الكثير من الموضوعات مع ممثل وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الاقتصاد القومي في المجر، الخميس، خلال لقاء خاص عبر "القاهرة الإخبارية"، أن أعضاء الوفد المصري شاركوا في فعاليات مهنية وحرفية تركز على الأعمال والتكنولوجيا نظمتها الوزارة ووكالة الترويج الصادرات المجرية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أنه تم عقد مناقشات على مائدة مستديرة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات المجري في جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد وقد تم تمثيل العديد من شركات التكنولوجيا في هذا الحدث، إضافة لوكالة التطوير التكنولوجيا المعلومات الحكومية وجامعة جابور دينس وعدد من المنصات التكنولوجية الأخرى.

أكد أننا نسعى إلى كثير من الاستثمارات الجديدة والتعاون مع مصر، والآن حاليًا، لدينا 3 مشاريع رئيسية، وبالطبع هناك عدد من المشاريع الأخرى ولكن هذه المشاريع رئيسية في غاية الأهمية في البداية مشروع نقل بالسكك الحديدية وهو من أحد المشروعات الهامة بين البلدين، وأيضا هناك 913 من المشاريع الفردية في المجر تم بالفعل تنفيذها ويُجرى حاليا إنتاج 437 عربة، ويتم تصنيع العربات في المجر وتتجاوز قيمة المشروع المليار.