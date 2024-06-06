شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القاهرة.. توقعات القبول بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأولياء الأمور، إعلان تنسيق القبول فى مدارس الثانوى العام بمحافظة القاهرة، بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، والتى اعتمدها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 84.7%.

وعن توقعات تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة، بالنظر إلى العام الماضى، تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق الشهادة الإعدادية فى القاهرة عند 245 درجة، ولكن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام إلى 235 درجة، كما تم تحديد القبول فى فصول الخدمات بدرجة أقل من الثانوية العامة بفارق 40 درجة.

ولن يبعد التنسيق للعام الجارى عن العام الماضى كثيرا، ودائما ما يعلن المحافظ عن التنسيق ويخفضه قبل دخول المدارس بأيام وذلك نظرا لوجود أماكن تسمح بزيادة عدد الطلاب المقبولين بعد الحصر النهائى بالفصول.