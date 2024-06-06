شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال بعد الهجوم على الإعلام المصري: إعلامنا يعمل بشكل مهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي أسامة كمال على هجوم الإعلام اليهودي الأمريكي على الإعلام المصري خاصة القاهرة الإخبارية والإعلامية قصواء الخلالي، قائلا لـ"الخليج 365": "إن الأعلام المصري يعمل بشكل مهنى"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نتوقع منهم شيئا آخر، مؤكدا أن الإعلام المصري لم يفتر عليهم وإنما يقدم الحقائق.

ويأتي ذلك بعدما قام موقع Memri لأبحاث الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي يهودي، بنشر تقرير هاجم الإعلامية قصواء الخلالي واتهمها بالتحريض على العنف والكراهية، وذلك رداً علي تغطيتها لتطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل علق الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة، على الهجوم قاائلا ، أنه على مدار 8 شهور، كان الإعلام الإسرائيلي دائم الهجوم علي مصر ودائم افتعال الأزمات ويروج لرواية تبناها الإسرائيلي وهي رواية اغتصاب وقتل الأطفال في إسرائيل، ومصر وإعلامها جاهد لكي يرسخ الحقيقة ، وكانت مصر والإعلام المصري في مرمى أسهم الإعلام الإسرائيلى وذلك لأن الإعلام المصري حائط صد ولديه وجهة نظر ثابتة.

وأضاف أبو شامة:" مصر اشعلت حماس العالم بسبب ثبات وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الإعلامية في وقت كان الإعلام المصري هو الوحيد الذي لديه وجهة نظر ثابتة وصادقة ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعو لوقف فوري للنار، و تقديم إغاثة إنسانية ودخول للمعونات، كلها ثوابت مصرية تفضح ادعاءات إسرائيل اخرها قصة وجود انفاق بين مصر وفلسطين أو أن مصر تغلق المعابر أمام الفلسطينيين، وكل ذلك لإلهاء الراي العام الداخلي في إسرائيل، خاصة في ظل تزايد المظاهرات ضد بنيامين نيتنياهو ، وهو ما يجعل الإعلام الإسرائيلي يختلق قصصا ويحرض علي الاعلام المصري، لأنها كذبة وتحولت لدولة ولا تزال مستمرة في الكذب وتضليل الرأي العام في إسرائيل وخطف الرأي العام العالمي".

وأنهي أبو شامة حديثه، بأن الإعلام المصري نشط ووطني، مثمنا جهد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي اتاحت الفرصة لوجود القاهرة الإخبارية ووجود إعلاميين مهمين على الساحة مثل قصواء الخلالي ونجوم الاعلام المصري ليقفوا ضد كل الهجمات الشرسة في معركة مستمرة.