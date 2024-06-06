شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: يجب العمل على تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يجب العمل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أننا تواصلنا مع إسرائيل بشأن القصف الذي استهدف مدرسة لأونروا في غزة وطالبنا بإجراء تحقيق شفاف بشأن ذلك.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

