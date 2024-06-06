شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن رسميا غدًا الجمعة أول أيام شهر ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرصد الهلال بمحافظة الحريق بالرياض، رؤية هلال شهر ذى الحجة للعام الهجرى 1445هـ، أن الجمعة 7 يونيو، سيكون أول أيام ذى الحجة، يليه يوم عرفة يوم السبت 15 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو.

وكانت المحكمة العليا السعودية قد حثت فى وقت سابق المسلمين فى جميع أنحاء البلاد على تحرى هلال شهر ذى الحجة مساء الخميس 29 ذى القعدة، الموافق 6 يونيو 2024.

وقدمت الجمعية الفلكية بجدة رؤى تفصيلية حول الميكانيكا السماوية لهذا الحدث، ووفقًا لتقريرهم، كان من المتوقع أن يصل القمر إلى الاقتران عندما تكون الشمس والقمر على نفس خط الطول السماوى – فى 6 يونيو الساعة 3:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يمثل هذا الاقتران مرحلة مهمة فى الدورة القمرية، والتى تحدث فى وقت واحد فى جميع أنحاء العالم.

وفى مساء يوم 29 ذى القعدة، غربت الشمس فوق مكة المكرمة فى تمام الساعة 7:02 مساءً، وكان القمر فوق الأفق مباشرة على درجة واحدة من الارتفاع. وكانت "استطالة" القمر أو المسافة الزاوية من الشمس أربع درجات مع إضاءة 0.1%، تم ضبطه بعد 11 دقيقة عند الساعة 7:13 مساءً، مستوفيًا شروط بدء الشهر القمرى الجديد.

بعد الاقتران، يدخل القمر فى مرحلة "الهلال"، مما يجعله مرئيًا بالعين المجردة وهو يتحرك بعيدًا بما يكفى عن الشمس، وهذه الرؤية أمر بالغ الأهمية لتأكيد الشهر القمرى.

وفى يوم الجمعة 7 يونيو، كان موقع القمر أكثر ملاءمة للمراقبة، حيث غربت الشمس عند الساعة 7:02 مساءً، ووقف القمر على ارتفاع 13 درجة فوق الأفق واستطالة 14 درجة. ومع إضاءة بنسبة 1.6%، كان من السهل رؤية الهلال تحت سماء صافية حتى غروب الساعة 8:15 مساءً، بعد ساعة و13 دقيقة من غروب الشمس.