شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 6 آلاف شخص احتموا بمدرسة السردي عندما تعرضت للقصف الاسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الاونروا، أن قصف الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة السردي التابعة لوكالة الأونروا جريمة جديدة، وهي من أضخم المدارس التي تحتوي أعداد كبيرة من النازحين، مفيدا بأن المدرسة بها 6 آلاف نازح من الوسط ومدينة غزة وغيرها من المناطق.

وأوضح عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، أن الأوضاع في المدرسة كما كل المدارس التابعة للأونروا، هي حالة مأساوية تعاني من نقص في الأدوية والمياه والرعاية الطبية، مؤكدا أن هناك تركز 1.5 مليون فلسطيني في مساحات محدودة للغاية.

وأشار إلى أن الصواريخ الاسرائيلية أصابت فصول مدرسة السردي وبها مئات ينامون مما أدى إلى مقتل أرقام ما بين 35 إلى 45 مع إصابة العشرات، مضيفا: "في قصف مرتين يوميا مرة صباحا ومرة مساءا وهذه المدرسة ترفع اعلام الأمم المتحدة ولم يخبرنا أحد أن هناك قصف ولم يتم ابلاغ الناس، وفيها 6 آلاف نازح".