شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد طه: هيئة الرقابة يمكنها منح الاعتماد لأي منشأة صحية داخل أو خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال جلسة خاصة في اطار المشاركة بمؤتمر صحة افريقيا لوضع خارطة طريق للاعتماد داخل القارة الأفريقية، إن القانون المصرى الذى صدرت من خلاله هذه الهيئة يتيح لهيئة الرقابة الصحية أن تعتمد منشآت صحية داخل وخارج مصر، وبالتالى نحن نستطيع اعتماد منشآت صحية خارج اطار مصر من خلال هذه المعايير، وكان هذا مهم جدا من خلال دور مصر في أفريقيا وفى محيطها العربى ولكى نؤكد جودة الرعاية الصحية في مصر ونعيد الثقة لكافة المواطنين بأن الخدمات الصحية التي تقدم داخل مصر، هي خدمات صحية مطابقة للمعايير الدولية.

وأضاف في الجلسة التي حضرها عدد مسئولي الاعتماد والجودة داخل القارة الأفريقية، وبحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية، أن هذا يمكن أن يجذب المريض الدولى، ونحقق هدف مهم جدا في السياحة العلاجية، لأن مصر مؤهلة بقوة نحو تقديم الخدمات الصحية في السياحة العلاجية.



د احمد طة خلال المؤتمر

وأوضح، أن الجلسة تهدف الى مد الجسور بين الدول الأفريقية المختلفة، لكى نحقق اعتماد لصاح المواطن الأفريقى، مضيفا، إن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أوضحت دورها حيث أنها لا تضع فقط المعايير، ولكن أيضا تضمن تطبيقها داخل النظام الصحى المصرى، ومراقبة هذا التطبيق لضمان استمرارية هذه النظم لاخراج خدمات صحية ذات جودة عالمية.



د احمد طة خلال جلسة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وقال، إنه حتى الآن تم اعتماد 364 منشأة صحية منهم 84 مستشفى، و222 وحدة رعاية أولية والباقى مراكز متخصصة ما بين مراكز علاج طبيعى ومراكز أشعة وغيره.

وأوضح، أن هيئة الاعتماد والجودة تدعم تطبيق التامين الصحى الشامل، وهو القائم على وحدات الرعاية الأولية، وعلى المستشفيات لذلك نجد أن أكثر عدد من المنشات التي حصلت على الاعتماد، هي وحدات الرعاية الأولية والتي ينشدوها المواطن المصرى كمحطة أولى، وإذا احتاج إلى مستشفى في وقت لاحق فاننا لدينا مستشفيات معتمدة.

وأكد، أن سلامة المرضى تعد أحد أقدم المبادئ الأساسية للطب، وجزءًا أساسيًا من رحلة التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا.