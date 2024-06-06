شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية توضح أهمية النسخة الحالية لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي وعلاقته بتوترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن نسخة منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الحالية لهذا العام، تعتبر من أهم نسخ المنتدى حسب رأي الخبراء، لافتًا إلى أن المنتدى هذا العام يشهد التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دعوة روسيا إلى ضرورة إستقرار الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف مشيك، خلال مراسلته للإعلامية رشا عماد، ببرنامج «المراقب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قراءة روسيا تؤكد أنه لا يمكن استقرار العالم في حال لم يشهد الشرق الأوسط الاستقرار، مؤكدًا أنه تم خلال هذا المنتجدى إبرام العديد من الاتفاقات بين روسيا وبين عدة دول تصفها موسكو أنها دول صديقة في مشاريع استثمارية وتجارية.

وواصل: « الجانب الروسي يريد من خلال هذا المنتدى، تحقيق بعض الأهداف السياسية والجيوسياسية، حيث فرض الغرب عقوبات على روسيا شملت جميع أطياف المجتمع الروسي، وتريد موسكو من المنتدى أن تؤكد مقدرتها على مواجهة العقوبات الغربية وأن المشروع الأمريكي بعزل روسيا تم إفشاله من قبل السلطات الروسية، وعدد الدول المشاركة في هذا المنتدى دليل على صحة وجهة النظر الروسية».