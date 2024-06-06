شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد المجري: التعاون مع القاهرة يمتد لعقود ولدينا فرص للتطورات المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارتون ناجي، وزير الاقتصاد القومي في المجر، إن التعاون بين مصر والمجر له تاريخ طويل، حيث يغطى عدة عقود من الزمن، وفي حقيقة الأمر أرى أن هناك فرصًا هائلة لآفاق التطورات المستقبلية.

وأضاف وزير الاقتصاد القومي في المجر، الخميس، خلال لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن التطورات سريعة جدًا في المجالات الرقمية أو عملية الرقمنة والتقنيات الناشئة الجديدة التي تظهر باستمرار، خاصة تنفيذها وتطبيقها على المستوى الأفقي عمليًا في جميع القطاعات الأخرى، سواء في الاقتصاد وعدد من المجالات الأخرى التي تعمل على تحسين ودعم رفاهية دولنا، وتفتح طرقا واسعة ومجالات من أجل تعميق التعاون الثناء بين بلدنا، فضلا عن الانضمام إلى التعاون متعددة الأطرف في هذا الصدد.

وتابع: "يمكنني أن أذكر برنامج يوماد، برنامج بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط.. وفي رأيي سيتعين علينا تشجيع وحث التعاون بين شركاتنا".

وأشار إلى أن التكنولوجيات الجديدة هي تكنولوجيات معقدة وتتطلب توسيع التعاون بين مختلف القطاعات والتخصصات، وكذلك على الساحة الدولية ونحن ندرس هذه الفرصة الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة الناشئة ونحفز التعاون بين بلدنا.