بمشاركة 300 عضوًا .. تفاصيل جلسة محاكاة نموذج مجلس الشيوخ بحضور وزير الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهد مجلس الشيوخ، اليوم، جلسة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمشاركة 300 عضوًا من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعنيين على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنواب شريف الجابري وأحمد دياب وكيلي لجنه الشباب والرياضة ومحمد عمارة أمين السر اللجنة بمجلس الشيوخ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

في بداية الفعالية، ألقى المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، كلمة نقل فيها تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشيدًا بتجربة نموذج محاكاة المجلس الذي يستهدف إعداد جيل جديد من الشباب أكثر وعيًا وانفتاحًا وإدراكًا لأهمية المشاركة السياسية والحوار المثمر في بناء مستقبل هذا الوطن.

وأضاف "أبو شقة"، أننا بحاجة بالفعل إلى مزيد من هذه النماذج التي تسهم وبقوة في خلق جسور للتواصل مع الأجيال الجديدة، وتفتح الباب أمامها للمشاركة في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، ولن يتحقق إلا بإتاحة الفرصة أمام الشباب لفهم الواقع وتزويدهم بالمعارف والمهارات وتدريبهم من خلال ورش العمل والمؤتمرات ونماذج المحاكاة.

وأشار "أبو شقة"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من أخذ زمام المبادرة ودشَّن جسرًا للتواصل الدائم مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم وتصوراتهم حول سبل النهوض بالدولة المصرية، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التى تسهم في اكتساب الشباب المصري الخبرة والقدرة على القيادة.

وأوضح أنه مع عودة الحياة إلى مجلس الشيوخ، بإقرار التعديلات الدستورية في عام ٢٠١٩، حرص المجلس منذ ذلك الحين على إثراء الحياة البرلمانية، والعمل على توسيع دائرة المشاركة السياسية وتحسين الأداء البرلماني على المستويين التشريعي والرقابى ، فضلاً عن المساهمة في العديد من الفعاليات البرلمانية العربية والدولية، وهو ما كان له عظيم الأثر في عرض رؤية مصر لقضايا العمل العربي والإفريقي، وتنمية الروابط مع المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن نموذج المحاكاة يستهدف تدريب الشباب على ممارسة الحياة النيابية ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجالس النيابية، وصقل مهاراتهم وخبراتهم، لتأهيلهم ككوادر سياسية تستطيع المنافسة في انتخابات المجالس النيابية فى المستقبل ، انعكاسا لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية.