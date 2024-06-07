شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء توضح حكم صيام العشر الأوائل من ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها دار الإفتاء توضح حكم صيام العشر الأيام الأوائل من شهر ذى الحجة السعودية تعلن رسميا غدًا الجمعة أول أيام شهر ذى الحجة تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القاهرة.. توقعات القبول بالمدارس هيئة الدواء: توجيهات رئاسية لزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات الدوائية وزيرة التضامن تشارك بجلسة خاصة عن دعم صحة المرأة بمؤتمر صحة أفريقيا وزارة البيئة تشارك فى احتفالية صندوق التنمية الثقافية باليوم العالمى للبيئة رضا حجازى: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نقلة نوعية فى التعليم الفنى وزارة الصحة تؤكد أهمية نقل تكنولوجيا توطين صناعة الدواء لتغطية السوق المحلى

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