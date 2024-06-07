شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل منتخب مصر إلي غينيا بيساو على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، الجمعة في الخامسة والنصف مساءً، رحلة خاصة رقم MS3601 تقلع من مطار القاهرة الدولي الي مطار اوزفالدو فييرا بغينيا بيساو، وعلي متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك لملاقاة منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقد فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.