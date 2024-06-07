شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 منضبطة ونتصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة سوف تطبق إجراءات صارمة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنها ستكون منضبطة وسيتم التصدى للغش الإلكترونى والتقليدى بكافة أشكاله، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ومن ثم سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التى يتم ضبطها، مشيرة إلى أنه يجب على أولياء الأمور توعية ابنائهم بخطورة حيازة تليفون محمول داخل اللجنة لافتة إلى أن هناك كاميرات مراقبة مربوطة بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لرصد اى مشكلات تحدث بلجان السير.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو 2024 ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.