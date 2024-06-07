شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والإفتاء إلى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف اليوم في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة"، وذلك على النحو التالي:

من ناحية أخرى، وفى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته، وفي إطار تكثيف الأنشطة القرآنية المتنوعة، تقيم الوزارة قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء الجمعة، وذلك على النحو التالي:



مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) - الساعة العاشرة صباحًا - القارئ الشيخ / فتحي عبد المنعم خليف.



مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) - الساعة الحادية عشرة صباحًا - القارئ الشيخ / إبراهيم الفشني.