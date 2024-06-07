شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف سعر لقاح الالتهاب السحائى وموعد الحصول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي من التطعيمات المهمة والضرورية التى يجب أن يحرص الآباء على تناول الأطفال لها.

وأوضحت فاكسيرا أنه يوجد تطعيم الحمى الشوكية المقترن ويمكن الحصول عليها مرة واحدة بالعمر وجرعة أخرى عند دخول المرحلة الجامعية ويتوفر التطعيم داخل فروع فاكسيرا.

أشارت إلى أنه لا يوجد أى تعارض بين تطعيم الحمى الشوكية وأى تطعيمات أخرى يحصل عليها الطفل.

وعن وجود موانع للحصول على تطعيم الحمى الشوكية أكدت فاكسيرا أنه لا يوجد أى موانع لتناول تطعيم الحمى الشوكية سوى ارتفاع حرارة الجسم.

وتابعت: "يمكن الحصول على تطعيم الحمى الشوكية من فاكسيرا من عمر 9 أشهر حتى 55 عاما بسعر 530 جنيها".

ومرض الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة التى يتعرض لها الأطفال والحوامل ومرضى ضعف المناعة وتنتقل العدوى بين الاشخاص بمرض الحمى الشوكية عن طريق الرذاذ الذى يخرج من فم الإنسان المصاب وتترواح فترة حضانة المرض من يومين إلى 10 أيام.