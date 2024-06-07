شكرا لقرائتكم خبر عن جناح لإصدارات وزارة الزراعة الإعلامية داخل معرض زهور الربيع لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جناحاً مشتركاً في معرض زهور الربيع، الذى تقام نسخته الـ91 بالمتحف الزراعى بالدقى للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الريفى، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ويتم من خلال هذا الجناح عرض الإصدارات وإتاحتها بالمجان للجمهور وزوار المعرض الذى تستمر فعالياته حتى عيد الأضحى المبارك.

ويتيح هذا الجناح أيضاً حصول الزائرين على كافة الإصدارات والمطبوعات، فضلاً عن سبل الحصول عليها كاملة بصيغة إلكترونية من خلال إتاحة رموز الاستجابة السريعة لتسهيل مهمة الاطلاع والتحميل عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

كما يتم من خلال هذا الجناح أيضاً إرشاد زوار المعرض بخريطة الشركات والمؤسسات العارضة ومساعدتهم في الوصول بسهولة إلى المنتجات، التي يبحثون عنها، وذلك في إطار دور الوزارة للتيسير على المواطنين والزوار وتوفير كافة سبل الراحلة لهم.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه هذا العام أكثر من 200 عارض وشركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والشركات العاملة في مجال زهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة وتنسيق الحدائق.