أبوصدام يكشف مطالب الفلاحين من وزير زراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الميموني:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفتره السابقه كانت تهدف لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين معيشتهم وزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير لزيادة الدخل المصري من العملة الصعبة، لافتًا أن فلاحين مصر يترقبون التغيير الوزاري القادم ويرحبون بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن ما يهم فلاحين مصر أن يدعم وزير الزراعة الجديد الفلاحين معنويًا حيث قامت وزارة الزراعة خلال الفترة السابقة بجهود محمودة لمساعدة المزارعين لكنها لم تهتم بالجانب المعنوي والتوعوي فلم تهتم الوزارة بإقامة عيد الفلاح ولم تكرم بالقدر المناسب المتميزين من الفلاحين ولم يعد ديوان وزارة الزراعه بيت للفلاحين حيث يتمني الفلاحين أن تكون وزارة الزراعة خط الدفاع الأول عن حقوقهم.

وأشار أبوصدام، إلى أن الفلاحين ينتظرون من وزير الزراعة الجديد إنشاء صندوق التكافل الزراعي والسرعة في إنجاز المشروع القومي لإنتاج تقاوي وتعميم الزراعات التعاقديه على كافة المحاصيل الأساسية وزيادة مجهود الوزارة في نشر الوعي والإرشاد بين الفلاحين لكل جديد في المجال الزراعي والوصول إلى رقمنة القطاع الزراعي بشكل كامل مع الاهتمام بالمحاصيل العلفية والزيتية والحبوب باعتبارهم أكثر المحاصيل عجزًا في مصر ولها أهمية قصوى لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الزيوت والمخبوزات والأمن الغذائي للمواطنين.