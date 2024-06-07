شكرا لقرائتكم خبر عن محاصيل تصديرية هامة.. 10 معلومات عن النباتات الطبية والعطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تتوقف القيمة الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية على كونها محصولاً تصديرياً داعماً للدخل القومى، بل هى مشروع اقتصادى متكامل يفتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التي ترتبط بهذه المنتجات الزراعية، ما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب خاصة وأن مصر تمتلك مقومات التوسع في هذا المجال.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المعلومات حول النباتات الطبية والعطرية:-

1- تم اكتشاف النباتات الطبية والعطرية والتى تسمى أيضاً الأعشاب الطبية منذ عصور ما قبل التاريخ.

2- تعتبر من المحاصيل غير التقليدية والتى تم استخدامها في مجالات عديدة سواء أغراض طبية أو غذائية أو علاجية أو تناولها كمشروبات.

3- تتكون النباتات الطبية من مئات المركبات الكيميائية التي تستخدم بعضها في مقاومة الحشرات والفطريات.

4- تستخدم أيضاً على نطاق واسع في العديد من الأدوية وبشكل مؤثر وفعال.

5- تعتبر أيضاً من المحاصيل التصديرية الهامة ، وخاصة النعناع، والينسون والبابونج، الزعتر والكمون المصرى.

6- تلعب النباتات الطبية دوراً هاماً وحيوياً في حفظ التوازن البيئي على الأرض.

7- وضعت وزارة الزراعة رؤية مستقبلية للنهوض بالنباتات الطبية والعطرية وزيادة وتحسين انتاج المساحات المزروعة بها.

8- رغم توافر المناخ المناسب في مصر لزراعة النباتات الطبية والعطرية إلا أنها تزرع بمساحات غير كافية ، اذا ما تم مقارنتها بالمحاصيل الأخرى.

9- مصر تزرع 30 نوعاً من النباتات الطبية كنباتات تصديرية على مساحة 80 ألف فدان.

يصل حجم الصادرات من تلك المحاصيل إلى حوالى 95٪ من الزيوت والعجائن، حوالی 85٪ من الأعشاب الجافة سنويا.

10- تدخل النباتات الطبية والعطرية في صناعة المبيدات الحشرية مثل نورات البيرثوم وبذور الديرس وغيرها التي تحتوى مواد قاتلة للحشرات فضلاً عن طاردات الحشرات مثل السترونيلا وكذلك النباتات القاتلة للقوارض.