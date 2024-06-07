شكرا لقرائتكم خبر عن للسائقين.. تعرف على شروط إدارة المرور لنقل ملكية السيارات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة المرور، عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية على ملاك السيارات الالتزام بمجموعة من التعليمات لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانونى الناقل للملكية.

- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

- تقديم مستند شهادة المخالفات.

- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.



ثانيا الإجراءات:

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.