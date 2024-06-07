شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أحداث دورة القيامة فى فترة الخماسين المقدسة بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام أياماً مقدسة والتى تعرف كنسيًا بـ" الخماسين المقدسة" وهى الفترة الفاصلة الممتدة إلى 50 يومًا المحصورة بين عيد الفصح وعيد العنصرة.

وفي الفترة من عيد الصعود وإلى 9 أيام من بعده، يُحتفل بدورة احتفالية فى داخل الهيكل فقط وليس الكنيسة كما في الأيام الـ39، طبقًا لتوصية صدرت من المجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتيّ القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والآحاد داخلالهيكل، أما في عيد العنصرة فيكون في صلوات رفع بخور باكر في الهيكل وصحن الكنيسة.

وتعد دورة القيامة من أبرز طقوس قداس فترة الخماسين المقدسة، ونوضح خلال هذه السطور أحداث دورة القيامة...

1- يقوم الكهنة والشمامسة بتجهيز أيقونة القيامة المجيدة، وحولها الصلبان والمجامر والشموع.

2- يحمل الكهنة والشمامسة أيقونة القيامة المجيدة ويطوفون حول الهيكل 3 مرات، وكذا البيعة 3 مرات.

3- يصعد الكهنة والشمامسة الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة وهم يرتلون "المسيح قام" ثم "طون سينا" ثم الختام "المسيح قام من بين الأموات".

4- توضع أيقونة القيامة أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع.

5- يرفع الكهنة البخور أمام أيقونة القيامة وهم يقولون:

فى اليد الأولى: نسجد لك أيها المسيح إلهنا ولقيامتك المحيية لأنك قمت وخلصتنا.

وفي اليد الثانية: يا ربي يسوع المسيح يا من قمت من الأموات إسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعًا.

وفي اليد الثالثة: السلام لقيامة المسيح الذي قام من الأموات وخلصنا من خطايانا.

6- بعد الدورة يقال داخل الكنيسة لحن المحير ثم الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفى كل مرة يقولون "أو آناستاسي أكتون اكرون آليسون إيماس".

7- من بعد عيد الصعود يقولون "أو آناسطاسيس إك تون اكرون آنلسون يستوس أورانوس آليسون إيماس".