شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خدمات حملة "قلبك أمانة" تقدم بالمجان فى 401 مركز طبى بـ21 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات حملة قلبك أمانة يتم تقديمها بالمجان، موضحة أنها تستهدف الاكتشاف المبكر عن الأمراض والتوعية بالمخاطر القلبية والوعائية الناتجة عن الإصابة بالأمراض غير السارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 401 منشأة رعاية أولية (وحدات صحية ومراكز طبية)، بـ 21 محافظة، وتستهدف المواطنين بداية من الفئة العمرية 18 عامًا، وذلك من خلال تطبيق برنامج مسح واكتشاف مبكر للأمراض غير السارية ( ضغط ـ سكر ) وعوامل الخطورة للإصابة بها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن حملة "قلبك أمانة" تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب وعوامل الخطورة والإدارة السليمة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى نشر الوعى الصحى بأهمية اتباع نمط حياة صحى متمثل فى التغذية السليمة وممارسة الأنشطة الرياضية والإقلاع عن التدخين.

وأوضح الدكتور محمد حسن، القائم بتيسير أعمال مدير عام الادارة العامة للمناطق الطبية المتكاملة، أن الحملة أجرت رسم القلب لـ35 ألفا و360 مواطنًا، وإجراء تقييم التعرض للمخاطر القلبية لـ37 ألفا و608 مواطنين، موضحًا أن الخدمات المقدمة من خلال الحملة وتطبيق برنامج الأمراض غير السارية، تشمل إنشاء ملف طبى للمتابعة المستمرة، وقياس ضغط الدم السكر العشوائى شهريًا، واحتساب مؤشر كتلة الجسم ورسم القلب الكهربائى سنويًا.