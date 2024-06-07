شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحظر إقامة شوادر عرض الذبائح الحية بالطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حظر إقامة شوادر عرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ويأتى قرار محافظ القاهرة بالتزامن مع استعدادات المحافظة لـ عيد الأضحى المبارك، كما اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وفى السياق، كان محافظ القاهرة أكد على تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.