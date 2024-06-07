شكرا لقرائتكم خبر عن موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود وأبرز طقوسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام أياماً مقدسة والتى تعرف كنسيًا بـ" الخماسين المقدسة" وهى الفترة الفاصلة الممتدة إلى 50 يومًا المحصورة بين عيد الفصح وعيد العنصرة.

وفي الفترة من عيد الصعود وإلى 9 أيام من بعده، يُحتفل بدورة احتفالية فى داخل الهيكل فقط وليس الكنيسة كما في الأيام الـ39، طبقًا لتوصية صدرت منالمجمع المقدس في مجلة الكرازة في 27 أبريل 2001، حيث تكون الدورة بعد عيد الصعود بأيقونتيّ القيامة والصعود في جميع قداسات الأيام والآحاد داخلالهيكل، أما في عيد العنصرة فيكون في صلوات رفع بخور باكر في الهيكل وصحن الكنيسة.

إيبارشية 15 مايو

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكنيسة في فترة الخماسين المقدسة تحتفل يوميًا بتذكار القيامة وكأنّها يوم أحد متصل 7 أسابيع كاملة، ويتكرر الاحتفال بالقيامة يوميا من يوم عيد القيامة وحتى عيد حلول الروح القدس أو عيدالصعود، والذى يكلل الأحد السابع بعد أحد القيامة.

وفى اليوم الـ39 من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في القداسات، ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.