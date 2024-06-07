شكرا لقرائتكم خبر عن التمويل يصل 250 ألف جنيه.. استمرار فتح باب التقدم لمنح طلاب الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم للنداء الثالث؛ لتمويل طلاب الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)؛ بغرض تحفيز ودفع عجلة البحث العلمي وبناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر.

وتتمثل الشروط العامة للنداء في تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا في الكليات العلمية بـ الجامعات المصرية، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن ثلاث سنوات لطلاب الدكتوراه، بشرط الانتهاء المُسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم يمكن أن يُتخذ على النحو التالي: تمويل طلبة الماجستير بحد أقصى 250 ألف جنيه مصري، وتمويل طلاب الدكتوراه بحد أقصى 350 ألف جنيه مصرى.

ومن المُقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية، هو يوم الإثنين الموافق 24 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية مساءً، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني التالى: https://stdf.eg/web/grants/open