شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تجارة الأردن: نعمل دائما على تعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور تيسير يونس عضو غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الكيماويات والصحة ومستلزمات التجميل، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والأردن.. مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات قيادتى البلدين ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال يونس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش انطلاق لقاءات البعثة التجارية المصرية لقطاعى الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية - إن مصر والأردن يربطهما علاقات اقتصادية قديمة وكبيرة وإن التبادل التجاري بين البلدين قطع شوطا كبيرا.. مؤكدا أن الطرفين يعملان سويا من أجل تعزيز هذا التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

وأضاف أنه لا شك في ضرورة العمل العربي لتحقيق استقرار وتعزيز الاقتصاد المصرى في مختلف المجالات، مؤكدا أن دعم استقرار وتعزيز الاقتصاد المصري هو ثبات وتعزيز لاقتصاد جميع الدول العربية.

وأشار يونس إلى أن مصر بوابة القرن الإفريقي ولها علاقات تجارية واقتصادية مع كافة الدول العربية والإفريقية وبالتالي يجب العمل على تعزيز المنتج المصري في كافة دول العالم العربي.. موضحا أن مصر لديها منتجات خاصة بها ولا يوجد أحد ينافسها فيه وبالتالي يجب تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري لأنه انعكاس حقيقي لاستقرار الاقتصاديات العربية.

ولفت إلى أن وجود البعثات التجارية المصرية في الأردن هو تأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه البعثات تعمل على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري بين القاهرة وعمان.

ونوه عضو غرفة تجارة الأردن بأهمية مثل هذه البعثات واللقاءات التي تقوم على هامشها بين الشركات المصرية والأردنية ورجال الأعمال في الأردن رفع مستوى التعاون وتأسيس علاقات تكاملية تسهم في تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق المصرية والإفريقية ووجود المنتجات المصرية في الأسواق الأردنية وأسواق المنطقة.

وأوضح، أن الأردن تمثل بوابة الأسواق الأسيوية العربية وغيرها وبالتالي هناك حرص مصري أردني على فتح هذه الأسواق أمام المنتج المصري بما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، منوها بأن غرفة تجارة الأردن وعمان وكافة الجهات الأردنية تقدم الدعم للشركات والبعثات المصرية إيمانا منها بأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكشف الدكتور تيسير يونس، أن السوق الأردني يعرف جيدا المنتج المصري ولديه خبرة كبيرة معه، مؤكدا على ثقة السوق الأردني في المنتج المصري، بالإضافة إلى مزايا المنتج المصري من حيث الجودة والسعر قياسا مع المنتجات الدولية الأخرى الموجودة في السوق الأردني.

وشدد عضو غرفة تجارة الأردن، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في كافة القطاعات وأهمها القطاع التجاري والاقتصادي.. داعيا كافة الدول العربية إلى العمل معا من أجل استثمار الأموال العربية في القطر العربي وليس خارجه بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول واقتصادياتها.

وعقدت عدة لقاءات للبعثة التجارية المصرية لقطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء بمشاركة 23 شركة مصرية في العاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي بتنظيم من غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في السفارة المصرية ومجلس التصدير المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.