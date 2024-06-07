شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أشخاص يتنافسون على لوحة "ص د ق - 2222".. سعرها يتخطى مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل حتى الآن مليون و 200 آلف جنيه.

اللوحة المميزة تحمل رقم ( ص د ق - 2222) وحتى الآن زايد عليها 10 أشخاص، وينتهي التزايد عليها اليوم.

ومتاح لجميع المواطنين الدخول في مزاد الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات.

ويتم الحصول على اللوحات المميزة للسيارات من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.