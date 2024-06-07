شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: 15 شهيدا فى قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل اعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 15 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.