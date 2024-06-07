شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية منع دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية والخاصة بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من اليوم الجمعة، وذلك في إطار منظومة الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الحريق في المشاعر المقدسة.

وأوضحت أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية عدم استخدام الغاز داخل المشاعر المقدسة، ومصادرة كل ما يُضبط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تُستخدَم في أغراض الطهي، مؤكدة تطبيق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وفق "سبق" .

ومن جهة أخرى، أتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المدينة المنورة، تجهيز المصلى النسائي في مسجد الخندق، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة، وذلك بهدف توفير أعلى مستويات الخدمة للمصليات، حيث يتميز المسجد، المؤلف من طابقين، بتنظيم ممتاز للمداخل والمخارج وتوزيع الممرات بطريقة تُسهل حركة المصليات، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كراسي متحركة موزعة بعناية لضمان الراحة وسهولة الاستخدام.

وتشمل التجهيزات الأخرى كبائن التوعية الإسلامية التي تشارك فيها الداعيات الرسميات بالوزارة للرد على أسئلة واستفسارات الزائرات، إلى جانب توزيع المطبوعات الإرشادية وترتيب المصاحف وتنظيفها بشكل منتظم في أماكن مخصصة لتسهيل الوصول إليها. كما تم تركيب لافتات توضح اتجاه القبلة بشكل واضح، لتعزيز البيئة الروحية داخل المصلى.