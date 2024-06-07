شكرا لقرائتكم خبر عن 87 ألفا و264 طالبًا بالجيزة يؤدون امتحانات الثانوية العامة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استعدادها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، مشيرة إلى أن 87264 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بواقع 192 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكدت المديرية تفعيل بروتوكولات التعاون بين المديرية ومديريات (الأمن والصحة والتموين والكهرباء)، والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحان.

كما أكدت جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، مشددة على منع دخول الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية للجان.

وأشارت، إلى أنه تم توفير 48 استراحة منها 25 استراحة للرجال و 23 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث.

وشددت المديرية على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولاً بأول.

وأكدت على مديري عموم الإدارات التعليمية التنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والقرى والمراكز وإزالة أي معوقات خارج أسوار اللجان.



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جانب من استعدادات المدارس