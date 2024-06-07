شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادى الجديد تنظم سلسلة ندوات فى الاحتفال باليوم العالمى للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الآداب بجامعه الوادي الجديد بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة سلسلة من الندوات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وباشراف الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بالجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والدكتور خلف بدوي منسق الأنشطة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة .

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان الفاعليات تضم عدداً من الندوات وورش العمل المشتركة في كليات الجامعة، موضحاً ن الندوات حاضر فيها الدكتور طاهر حنان استاذ طرق المناهج بكليه التربية والدكتور محمد عبد المعتمد استاذ الجغرافيا بكليه الاداب لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة والمتنوعة على رأسها التغيرات المناخية، البصمة الكربونية، المستقبل الأخضر، الاحتباس الحراري ومعالجة التغيرات المناخية بالإضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر ،ودور الفرد والاسرة في الحد من المشكلات البيئية من خلال التركيز علي تنميه الوعي من خلال دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودور الاسرة والاعلام والمؤسسات الدينية.