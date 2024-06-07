شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة وأسوان سجلت 48 درجة بالظل أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، حيث تستمر ذروة الموجة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى سجلت أمس على القاهرة الكبرى 41 درجة فى الظل و48 درجة فى أسوان .

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 31.