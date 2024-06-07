شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف عن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الجمعة تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تصل ذروتها لليوم الثانى على التوالى .

ومتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم 41 درجة ، وتسجل العظمى فى أسوان 47 درجة لليوم الثانى على التوالى، وهذه هى درجات الحرارة المسجلة فى الظل.

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 31.