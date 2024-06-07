شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تم وجار تنفيذ 11 مشروع مياه شرب وصرف صحى لخدمة أهالى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات ة، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب ، وهى، مشروع محطة تحلية مياه البحر شرق مطروح (الرميلة 4)، ومشروع تصميم وإنشاء الخطوط الناقلة لمياه محطة تحلية شرق مطروح وحتى الخزانات الاستراتيجية ، كما يجرى إعداد التصميمات لتنفيذ مشروع استكمال شبكات مياه سيدي براني.

وقال وزير الإسكان : جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لصرف صحى الحضر، بمراكز (العلمين – النجيلة – براني – السلوم)، وتشمل، 12 محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوه، ومشروع توسعات محطة معالجة مطروح، بالإضافة إلى محطات الرفع أرقام (7-8-9)، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم، ومشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة العلمين.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، مشروع صرف صحي الحمام المتكامل ، ويشمل محطة المعالجة و4 محطات رفع، ومشروع استكمال تصميم وتنفيذ صرف صحي المرحلة الثالثة بمدينة مرسي مطروح، ويشمل 3 محطات رفع، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة سيوه، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة سيوه.