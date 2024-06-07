شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: الفرقة 98 تواصل القتال شرقى البريج ودير البلح فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفرقة 98 في الجيش تواصل القتال شرقي البريج وشرقي دير البلح في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.