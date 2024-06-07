بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية واحدة (وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك) على أن يستكمل منحها بعد إنتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024م، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء؛ وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.