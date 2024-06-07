ضبط مسئول مصنع تعبئة زيت طعام مجهول المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق)؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت طعام) بعبوات مدون عليها علامات تجارية "على خلاف الحقيقة" وأخرى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على (2.360 طن زيت طعام – 9000 زجاجة وكرتونة فارغة – 10000 إستيكر لعلامات تجارية مختلفة).
وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.