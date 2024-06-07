ضبط مسئول مصنع تعبئة زيت طعام مجهول المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق)؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت طعام) بعبوات مدون عليها علامات تجارية "على خلاف الحقيقة" وأخرى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012