وزير الري يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا في مجال إدارة المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – أ ش أ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا، وخاصة في مجال إدارة المياه للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الأنهار المشتركة مثل نهر النيل ونهر جامبيا، معربا عن استعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة في مجال إدارة المياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه والري الحديث والتنبؤ بالفيضان والتعامل مع أخطار السيول للجانب الجامبي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا موسى دراميه.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون العلمي بين البلدين ووضع برامج بحثية مشتركة بين الجامعات والمعاهد من البلدين، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة الموارد المائية في جامبيا ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه بها، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، والتنسيق المشترك في كافة الفعاليات الإقليمية والدولية.

وأعرب عن سعادته بانضمام دولة جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) ضمن 35 دولة انضمت للمبادرة حتى الآن، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرة لدولة جامبيا في توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض في مجال التكيف بقطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، حيث تقوم المنظمات الدولية الرائدة بالمبادرة حاليا بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة، وفقا للأولويات الوطنية للدول المشاركة بالمبادرة.

وفيما يخص مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، أشار وزير الري إلى أهمية تعزيز دور دولة جامبيا ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها تحت مظلة المجلس، لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات المياه في أفريقيا، وتسريع وتيرة العمل لصياغة رؤية أفريقيا لما بعد عام 2025، ومواصلة بناء موقف أفريقي موحد بشأن قضايا المياه والمناخ بالقارة الأفريقية والعالم.

ومن جهته، أكد دراميه حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر بمجال المياه، في ظل العلاقات الطيبة بين البلدين.

وعقب اللقاء، وقع الدكتور سويلم ودراميه مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر ووزارة الموارد المائية والمصايد بجمهورية جامبيا في مجال الموارد المائية والري.

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات: الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة الأنهار المشتركة، استخدام التكنولوجيا المتقدمة في التحلية وحصاد مياه الأمطار، استخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر، كما تتضمن مذكرة التفاهم تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني، وتبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون، التنظيم المشترك لورش العمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تشجيع مؤسسات البحث العلمي لكلا الطرفين للقيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات.